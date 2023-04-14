Bionicman als Vorbild für Kinder mit HandycapJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 104: Bionicman als Vorbild für Kinder mit Handycap
5 Min.Folge vom 14.04.2023
Michel Fornasier führt ein Doppelleben. Neben seiner Tätigkeit als Comicautor schlüpft er selbst oft in die Rolle seines Superhelden Bionicman um Schulen zu besuchen und Kindern mit Handycap zu helfen, über ihre Einschränkung hinwegblicken zu können.
