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KLIMAHELDiNNEN

CO2 Kompensation unter die Lupe genommen

PULS 4Staffel 3Folge 108vom 18.04.2023
CO2 Kompensation unter die Lupe genommen

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Folge 108: CO2 Kompensation unter die Lupe genommen

5 Min.Folge vom 18.04.2023

Ob Langestreckenflug oder Roadtrip mit dem Bulli: Durch sogenannte CO2-Zertifikate können wir klimaschädliche Emissionen, die wir zum Beispiel durch's Reisen verursachen, kompensieren. Dadurch soll der Ausbau von Solar- und Windkrafträdern gefördert oder woanders Bäume gepflanzt werden. Das Versprechen: Jedes CO2-Zertifikat gleicht eine Tonne CO2-Emissionen aus. Doch da gibt es mehrere Haken. Wir haben diese unter die Lupe genommen.

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