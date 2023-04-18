KLIMAHELDiNNEN: CO2 Kompensation unter die Lupe genommenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 108: KLIMAHELDiNNEN: CO2 Kompensation unter die Lupe genommen
5 Min.Folge vom 18.04.2023
Ob Langestreckenflug oder Roadtrip mit dem Bulli: Durch sogenannte CO2-Zertifikate können wir klimaschädliche Emissionen, die wir zum Beispiel durch's Reisen verursachen, kompensieren. Dadurch soll der Ausbau von Solar- und Windkrafträdern gefördert oder woanders Bäume gepflanzt werden. Das Versprechen: Jedes CO2-Zertifikat gleicht eine Tonne CO2-Emissionen aus. Doch da gibt es mehrere Haken. Wir haben diese unter die Lupe genommen.
