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KLIMAHELDiNNEN

Begrünung für‘s Grätzl

PULS 4Staffel 3Folge 109vom 19.04.2023
Begrünung für‘s Grätzl

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Folge 109: Begrünung für‘s Grätzl

5 Min.Folge vom 19.04.2023

Vor allem in der Stadt werden die Sommer immer heißer. Ein Gegenmittel: Begrünung. Pflanzen haben nachweislich eine kühlende Wirkung und verschönern auch noch das Stadtbild. Klimaheldin Reinhilde zeigt uns ihre Begrünungsinitiativen im siebten Wiener Gemeindebezirk.

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