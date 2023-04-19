KLIMAHELDiNNEN: Begrünung für‘s GrätzlJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 109: KLIMAHELDiNNEN: Begrünung für‘s Grätzl
5 Min.Folge vom 19.04.2023
Vor allem in der Stadt werden die Sommer immer heißer. Ein Gegenmittel: Begrünung. Pflanzen haben nachweislich eine kühlende Wirkung und verschönern auch noch das Stadtbild. Klimaheldin Reinhilde zeigt uns ihre Begrünungsinitiativen im siebten Wiener Gemeindebezirk.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen