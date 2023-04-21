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Inklusiver Tanzunterricht für alle Menschen

PULS 4Staffel 3Folge 111vom 21.04.2023
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Folge 111: Inklusiver Tanzunterricht für alle Menschen

5 Min.Folge vom 21.04.2023

Klassischer Tanzunterricht hat oftmals einen elitären Hauch. Dies versucht ein inklusives Tanzstudio aus Wien aufzubrechen, indem es Tango- und Latin-Tanzkurse für Menschen mit und ohne Beeinträchtigung anbietet.

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