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Atomkraft im 21. Jahrhundert

PULS 4Staffel 3Folge 114vom 24.04.2023
Atomkraft im 21. Jahrhundert

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Folge 114: Atomkraft im 21. Jahrhundert

5 Min.Folge vom 24.04.2023

Haben wir bei der Atomkraft schon das Ende der Fahnenstange erreicht oder geht da noch was? Die Antwort: Vielleicht - es gibt mehrere Richtungen in die sich die Atomkraft weiterentwickeln könnte. Welche das sind und wie zukunftsträchtig sie wirklich sind, erklären die Physiker Werner Gruber und Nikolaus Müllner.

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