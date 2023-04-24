Atomkraft im 21. JahrhundertJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 114: Atomkraft im 21. Jahrhundert
5 Min.Folge vom 24.04.2023
Haben wir bei der Atomkraft schon das Ende der Fahnenstange erreicht oder geht da noch was? Die Antwort: Vielleicht - es gibt mehrere Richtungen in die sich die Atomkraft weiterentwickeln könnte. Welche das sind und wie zukunftsträchtig sie wirklich sind, erklären die Physiker Werner Gruber und Nikolaus Müllner.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wissenschaft
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen