KLIMAHELDiNNEN
Folge 114: Ein Umweltaktivist erinnert sich
5 Min.Folge vom 24.04.2023
Die Volksabstimmung über das AKW Zwentendorf im Jahr 1978 und das daraus resultierende Verbot der Nutzung von Atomenergie sind bis heute profilgebend für die Umweltbewegung in Österreich. Der Aktivist Peter Weish war damals mit vollem Einsatz dabei und erinnert sich zurück.
