Österreichs Energie im Faktencheck

PULS 4Staffel 3Folge 114vom 24.04.2023
Folge 114: Österreichs Energie im Faktencheck

5 Min.Folge vom 24.04.2023

In den 70ern hat sich Österreich gegen Atomkraft entschieden. Was hat diese Absage an das AKW Zwentendorf für Österreich bedeutet? Woher bekommen wir unsere Energie? Wie sauber ist sie? Und ist sie wirklich atomfrei? Diesen Fragen gehen wir nach – und zwar direkt aus Zwentendorf für unsere Energie-Spezialwoche.

