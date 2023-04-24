Österreichs Energie im FaktencheckJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 114: Österreichs Energie im Faktencheck
5 Min.Folge vom 24.04.2023
In den 70ern hat sich Österreich gegen Atomkraft entschieden. Was hat diese Absage an das AKW Zwentendorf für Österreich bedeutet? Woher bekommen wir unsere Energie? Wie sauber ist sie? Und ist sie wirklich atomfrei? Diesen Fragen gehen wir nach – und zwar direkt aus Zwentendorf für unsere Energie-Spezialwoche.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen