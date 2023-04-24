Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Wie schaffen wir die Energiewende?

PULS 4Staffel 3Folge 114vom 24.04.2023
Wie schaffen wir die Energiewende?

Folge 114: Wie schaffen wir die Energiewende?

Folge vom 24.04.2023

In unserer Energie-Spezialwoche haben wir uns angeschaut wie es um die Kernkraft steht. Unser Fazit: in der aktuellen Energie- und Klimakrise kann die Kernkraft kein Gamechanger sein. Aber wie werden wir die Energiewende schaffen? Wir haben uns angeschaut, welche Hürden uns bevorstehen und welche Lösungen es gibt.

PULS 4
