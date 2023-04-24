Wie schaffen wir die Energiewende?Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 114: Wie schaffen wir die Energiewende?
5 Min.Folge vom 24.04.2023
In unserer Energie-Spezialwoche haben wir uns angeschaut wie es um die Kernkraft steht. Unser Fazit: in der aktuellen Energie- und Klimakrise kann die Kernkraft kein Gamechanger sein. Aber wie werden wir die Energiewende schaffen? Wir haben uns angeschaut, welche Hürden uns bevorstehen und welche Lösungen es gibt.
