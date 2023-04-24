KLIMAHELDiNNEN
Folge 114: Wie sicher sind AKWs?
5 Min.Folge vom 24.04.2023
Am Jahrestag des Atomunglücks in Tschernobyl gehen wir der Frage nach, wie sicher die Atomkraft ist. Welche Vor- und Nachteile hat sie? Und wie wohl fühlen sich eigentlich Experten mit AKWs in unserer unmittelbaren Nähe? Das fragen wir die Physiker Werner Gruber und Nikolaus Müllner.
Altersfreigabe:
0
