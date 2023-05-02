Gesundheit in der KlimakriseJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 122: Gesundheit in der Klimakrise
5 Min.Folge vom 02.05.2023
Die Klimakrise wirkt sich nicht nur auf unsere Umwelt aus. Auch die Gesundheit von uns Menschen wird zunehmend durch die Erderhitzung gefährdet. Ein Umweltmediziner erklärt, was es damit auf sich hat.
Genre:Nachrichtenmagazin, Umwelt
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen