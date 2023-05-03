Gemeinsam Zukunft gestaltenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 123: Gemeinsam Zukunft gestalten
5 Min.Folge vom 03.05.2023
Wie unsere Welt gestaltet ist, hängt davon ab, welche Entscheidungen wir treffen. Designer und Designerinnen treffen die Entscheidung für eine nachhaltige Zukunft bereits bei der Planung ihrer Produkte. Wenn wir auf ökologisches Design setzen, können sowohl die Umwelt als auch wir Menschen davon profitieren.
