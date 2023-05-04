Zu Besuch auf der WeFair WienJetzt kostenlos streamen
Folge 124: Zu Besuch auf der WeFair Wien
5 Min.Folge vom 04.05.2023
Wir können mit unseren Konsumentscheidungen mithelfen, eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Die Nachhaltigkeitsmesse WeFair, die im April in Wien stattgefunden hat, zeigt Ideen auf, wie ein nachhaltiger Konsum schon jetzt gelingen kann.
