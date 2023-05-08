Was die Fotografie mit der Klimakrise zu tun hatJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 128: Was die Fotografie mit der Klimakrise zu tun hat
5 Min.Folge vom 08.05.2023
Wie nachhaltig ist der ewige Moment? Was tragen all die Fotos, die wir täglich schießen, zur Klimakrise bei? Die Ausstellung 'Mining Photography' im Kunst Haus Wien beleuchtet genau diese Themen. Eine Kuratorin vom Kunst Haus Wien hat uns durchgeführt.
