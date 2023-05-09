Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 129vom 09.05.2023
Ohne Bestäubung gäbe es keine biologische Vielfalt. Unsere Anbauflächen wären nutzlos, denn Pflanzen würden keine Früchte tragen. Bienen und andere Insekten sorgen dafür, dass der Mensch genug zu essen hat. Die Hälfte der heimischen Bienenarten ist jedoch vom Aussterben bedroht. Ist es da nicht an der Zeit, sowohl unsere Art zu landwirtschaften als auch unsere Imkerpraxis zu überdenken?

