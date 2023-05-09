Warum Honig nicht alles istJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 129: Warum Honig nicht alles ist
5 Min.Folge vom 09.05.2023
Ohne Bestäubung gäbe es keine biologische Vielfalt. Unsere Anbauflächen wären nutzlos, denn Pflanzen würden keine Früchte tragen. Bienen und andere Insekten sorgen dafür, dass der Mensch genug zu essen hat. Die Hälfte der heimischen Bienenarten ist jedoch vom Aussterben bedroht. Ist es da nicht an der Zeit, sowohl unsere Art zu landwirtschaften als auch unsere Imkerpraxis zu überdenken?
