Ist Klimaschutz ein Menschenrecht?
KLIMAHELDiNNEN
Folge 131: Ist Klimaschutz ein Menschenrecht?
5 Min.Folge vom 11.05.2023
Immer öfter wird Klimaschutz vor Gericht eingefordert. So entscheidet ein niederländisches Gericht, dass der Ölkonzern Shell seinen CO2-Ausstoß reduzieren muss. In Deutschland wird erfolgreich eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes eingeklagt. In Australien urteilt ein Gericht, dass der Staat jüngeren Generationen gegenüber eine Sorgfaltspflicht hat. In Österreich ist Michaela Krömer Vorreiterin in Sachen Klimaklagen. Wir haben die Klimaanwältin getroffen.
