Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Ist Klimaschutz ein Menschenrecht?

PULS 4Staffel 3Folge 131vom 11.05.2023
Ist Klimaschutz ein Menschenrecht?

Ist Klimaschutz ein Menschenrecht?Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 131: Ist Klimaschutz ein Menschenrecht?

5 Min.Folge vom 11.05.2023

Immer öfter wird Klimaschutz vor Gericht eingefordert. So entscheidet ein niederländisches Gericht, dass der Ölkonzern Shell seinen CO2-Ausstoß reduzieren muss. In Deutschland wird erfolgreich eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes eingeklagt. In Australien urteilt ein Gericht, dass der Staat jüngeren Generationen gegenüber eine Sorgfaltspflicht hat. In Österreich ist Michaela Krömer Vorreiterin in Sachen Klimaklagen. Wir haben die Klimaanwältin getroffen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen