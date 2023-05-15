Schuldet die Politik Kindern eine Zukunft?Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 135: Schuldet die Politik Kindern eine Zukunft?
5 Min.Folge vom 15.05.2023
Smilla und Barsam reicht es. Sie sehen ihre Zukunft durch die Klimakrise gefährdet. Weil der Staat nicht genug tut, um ihnen eine lebenswerte Zukunft zu ermöglich, klagen sie gemeinsam mit zehn weiteren Kindern und Jugendlichen vor dem Verfassungsgerichtshof.
