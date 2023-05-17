Zur Anpassung der Pflanzenwelt auf der DonauinselJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 137: Zur Anpassung der Pflanzenwelt auf der Donauinsel
5 Min.Folge vom 17.05.2023
Es wird immer heißer. Das merken auch unsere heimischen Pflanzen. Ein Projekt auf der Donauinsel führt Langzeitbeobachtungen an Pflanzen durch, die Aufschluss über klimatische Veränderungen geben. Auch die Besucher:innen sind dazu eingeladen beim Abkühlen im Grünen genauer hinzuschauen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen