Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Was ist es, was kann es, wann kommt es?

PULS 4Staffel 3Folge 150vom 30.05.2023
Was ist es, was kann es, wann kommt es?

Was ist es, was kann es, wann kommt es?Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 150: Was ist es, was kann es, wann kommt es?

5 Min.Folge vom 30.05.2023

Täglich kaufen, nutzen und konsumieren wir Produkte die einen weiten Weg hinter sich haben. Das Fast-Fashion Leiberl aus Bangladesch, die Avocado aus Peru, die Batterie aus Indien. Europäische Unternehmen profitieren von billigen Preisen, ohne die Verantwortung für Umweltschäden oder Menschenrechtsverletzungen zu tragen. Das soll das EU-Lieferkettengesetz ändern.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen