Was ist es, was kann es, wann kommt es?Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 150: Was ist es, was kann es, wann kommt es?
5 Min.Folge vom 30.05.2023
Täglich kaufen, nutzen und konsumieren wir Produkte die einen weiten Weg hinter sich haben. Das Fast-Fashion Leiberl aus Bangladesch, die Avocado aus Peru, die Batterie aus Indien. Europäische Unternehmen profitieren von billigen Preisen, ohne die Verantwortung für Umweltschäden oder Menschenrechtsverletzungen zu tragen. Das soll das EU-Lieferkettengesetz ändern.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen