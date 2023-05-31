Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wie wir kaputten Gegenständen eine zweite Chance geben

PULS 4Staffel 3Folge 151vom 31.05.2023
Folge 151: Wie wir kaputten Gegenständen eine zweite Chance geben

5 Min.Folge vom 31.05.2023

Unsere Ressourcen auf der Erde sind begrenzt. Daher ist Recycling oder Upcycling immer wichtiger für ein nachhaltiges Leben. Anders als beim einfachen Recycling wird beim Upcycling das Material aufgewertet. Und das liegt richtig im Trend. Wir haben zwei spannende Personen getroffen, die eher ungewöhnlichen Gegenständen einen neuen Lebenszyklus verschaffen.

PULS 4
