KLIMAHELDiNNEN
Folge 156: Artenvielfalt in die Stadt bringen
Folge vom 05.06.2023
Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe. Das wissen nicht nur wir Menschen zu schätzen, sondern auch unsere Tier- und Pflanzenwelt. Ein Projekt der Universität Wien erforscht die heimische Artenvielfalt in Österreichs Friedhöfen und leistet so einen Beitrag für den Schutz natürlicher Habitate.
