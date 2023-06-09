Wie ihr unbeschwerter durchs Leben kommtJetzt kostenlos streamen
Folge 160: Wie ihr unbeschwerter durchs Leben kommt
5 Min.Folge vom 09.06.2023
Der Frühling und Sommer geht für viele Menschen mit juckenden Augen, laufender Nase und viel Niesen einher. Wir haben daher für euch drei Tipps, wie ihr unbeschwerter durch die Pollensaison kommt. Außerdem: Eine Wienerin, die ein Café für Allergiker:innen eröffnet hat, in dem jede Naschkatze auf ihre Kosten kommt - ob mit oder ohne Unverträglichkeiten.
KLIMAHELDiNNEN
