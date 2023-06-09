Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Wie ihr unbeschwerter durchs Leben kommt

PULS 4Staffel 3Folge 160vom 09.06.2023
Wie ihr unbeschwerter durchs Leben kommt

Wie ihr unbeschwerter durchs Leben kommtJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 160: Wie ihr unbeschwerter durchs Leben kommt

5 Min.Folge vom 09.06.2023

Der Frühling und Sommer geht für viele Menschen mit juckenden Augen, laufender Nase und viel Niesen einher. Wir haben daher für euch drei Tipps, wie ihr unbeschwerter durch die Pollensaison kommt. Außerdem: Eine Wienerin, die ein Café für Allergiker:innen eröffnet hat, in dem jede Naschkatze auf ihre Kosten kommt - ob mit oder ohne Unverträglichkeiten.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen