Folge 164: Wie du mit deiner Blutspende Leben retten kannst
5 Min.Folge vom 13.06.2023
In Österreich wird alle 90 Sekunden eine Blutkonserve benötigt. Das sind fast 1.000 Blutkonserven am Tag. Doch gerade jetzt im Sommer, wo die Tage immer heißer werden, sinkt die Bereitschaft, Blut zu spenden. Wir zeigen euch, wie ihr mit eurer Spende Leben retten könnt.
