Wie du das Beste aus jeder Reise holen kannst
KLIMAHELDiNNEN
Folge 165: Wie du das Beste aus jeder Reise holen kannst
5 Min.Folge vom 14.06.2023
Irgendwo hin, weg von dem, was uns im Alltag so belastet. Aber wohin? Das ist für uns alle eine Entscheidung, bei der wir einen ganz großen Klimaschutz-Hebel in der Hand haben. Wer nachhaltig verreist, spart nämlich massiv CO₂ ein. Worauf wir konkret schauen können, haben wir uns an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg von einem Experten erklären lassen.
