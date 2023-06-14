Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Wie du das Beste aus jeder Reise holen kannst

PULS 4Staffel 3Folge 165vom 14.06.2023
Wie du das Beste aus jeder Reise holen kannst

Wie du das Beste aus jeder Reise holen kannstJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 165: Wie du das Beste aus jeder Reise holen kannst

5 Min.Folge vom 14.06.2023

Irgendwo hin, weg von dem, was uns im Alltag so belastet. Aber wohin? Das ist für uns alle eine Entscheidung, bei der wir einen ganz großen Klimaschutz-Hebel in der Hand haben. Wer nachhaltig verreist, spart nämlich massiv CO₂ ein. Worauf wir konkret schauen können, haben wir uns an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg von einem Experten erklären lassen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen