Folge 166: Tipps für nachhaltigeres Arbeiten
5 Min.Folge vom 15.06.2023
Die Industrie verursacht in etwa ein Drittel der CO₂-Emissionen in Österreich. Deshalb haben Unternehmen einen großen Hebel, Emissionen zu verringern und der Klimakrise entgegenzusteuern. Wir haben den Gründer eines Klima-Startups um Tipps gebeten, wie man Arbeiten nachhaltiger gestalten kann.
