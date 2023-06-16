Ein Generationencafé bringt Schwung in die PensionJetzt kostenlos streamen
Folge 167: Ein Generationencafé bringt Schwung in die Pension
Unsere Gesellschaft wird immer älter. Um auch im Alter noch fit zu sein, ist es wichtig ein aktiver Teil der Gesellschaft zu bleiben. Ein Generationencafé in Wien bietet Arbeitsplätze für Senior:innen und fördert so den gesellschaftlichen Austausch.
