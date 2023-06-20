Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

GenZ und Arbeitskultur in der Klimakrise

PULS 4Staffel 3Folge 171vom 20.06.2023
GenZ und Arbeitskultur in der Klimakrise

Folge 171: GenZ und Arbeitskultur in der Klimakrise

5 Min.Folge vom 20.06.2023

Oft wird der jungen Generation nachgesagt, nicht mehr dazu bereit zu sein hart arbeiten zu wollen. Aufgrund der multiplen Krisen, in denen sich die Gesellschaft befindet durchaus nachvollziehbar, meint Autorin Sara Weber. Die junge Gründerin Sophie Drescher versucht aber, diese Frustration zu etwas Positivem umzuwandeln.

