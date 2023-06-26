Wie 57 KLIMAHELDiNNEN zur Grätzlbegrünung beitragenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 177: Wie 57 KLIMAHELDiNNEN zur Grätzlbegrünung beitragen
5 Min.Folge vom 26.06.2023
Die KLIMAHELDiNNEN-Redaktion hat bei der Verleihung des Umweltjournalismuspreises 1.000€ Preisgeld bekommen. Das haben wir in junge Klimaheld:innen investiert, die ihr Grätzl grüner gestalten. Wir haben sie dabei begleitet.
