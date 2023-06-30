Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

PULS 4Staffel 3Folge 181vom 30.06.2023
5 Min.Folge vom 30.06.2023

Voguing ist eine Tanzform aus der queeren Community, die marginalisierten Körpern Sicherheit, Sichtbarkeit und Akzeptanz verschaffen soll. Die queere Body-Positivity-Aktivistin Ina Holub findet im Voguing eine Form, ihren Körper zu zelebrieren. Auch im Netz feiert sie ihre Identitäten und ist fleißig dabei, gesellschaftliche Strukturen aufzumischen.

