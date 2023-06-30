Marginalisierten Körpern eine Bühne gebenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 181: Marginalisierten Körpern eine Bühne geben
5 Min.Folge vom 30.06.2023
Voguing ist eine Tanzform aus der queeren Community, die marginalisierten Körpern Sicherheit, Sichtbarkeit und Akzeptanz verschaffen soll. Die queere Body-Positivity-Aktivistin Ina Holub findet im Voguing eine Form, ihren Körper zu zelebrieren. Auch im Netz feiert sie ihre Identitäten und ist fleißig dabei, gesellschaftliche Strukturen aufzumischen.
