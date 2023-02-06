Hoch hinauf - Radikale Regionalität auf 2.200 MeternJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 37: Hoch hinauf - Radikale Regionalität auf 2.200 Metern
5 Min.Folge vom 06.02.2023
Im Restaurant AlpiNN geht es um sehr viel mehr, als nur um gutes Essen oder den atemberaubenden Ausblick. Auf 2.200 Metern Höhe wird radikal regional aufgetischt. Das Konzept: "Cook the Mountain". Das Team von Küchenchef Fabio Curelli und Sternekoch Norbert Niederkofler hat uns in ihre Küche blicken lassen.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
