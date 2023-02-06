Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Hoch hinauf - Radikale Regionalität auf 2.200 Metern

PULS 4Staffel 3Folge 37vom 06.02.2023
5 Min.Folge vom 06.02.2023

Im Restaurant AlpiNN geht es um sehr viel mehr, als nur um gutes Essen oder den atemberaubenden Ausblick. Auf 2.200 Metern Höhe wird radikal regional aufgetischt. Das Konzept: "Cook the Mountain". Das Team von Küchenchef Fabio Curelli und Sternekoch Norbert Niederkofler hat uns in ihre Küche blicken lassen.

