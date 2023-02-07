Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Das gerettete Dorf - ein Leben im Widerstand

PULS 4Staffel 3Folge 38vom 07.02.2023
Das gerettete Dorf - ein Leben im Widerstand

Das gerettete Dorf - ein Leben im WiderstandJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 38: Das gerettete Dorf - ein Leben im Widerstand

5 Min.Folge vom 07.02.2023

Nach zwei Jahren Besetzung wurde das kleine Dorf Lützerath nun abgerissen - um einen Braunkohle-Tagebau zu erweitern. Fünf Nachbardörfern wurde dieses Schicksal erspart, dank dem Widerstand einiger Bewohner:innen. Eine von ihnen ist Marita Dresen. Wir waren bei ihr zu Besuch und haben erfahren, wie es ist, wenn die Heimat zum Symbol des Klimaprotests wird.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen