Folge 38: Das gerettete Dorf - ein Leben im Widerstand
5 Min.Folge vom 07.02.2023
Nach zwei Jahren Besetzung wurde das kleine Dorf Lützerath nun abgerissen - um einen Braunkohle-Tagebau zu erweitern. Fünf Nachbardörfern wurde dieses Schicksal erspart, dank dem Widerstand einiger Bewohner:innen. Eine von ihnen ist Marita Dresen. Wir waren bei ihr zu Besuch und haben erfahren, wie es ist, wenn die Heimat zum Symbol des Klimaprotests wird.
