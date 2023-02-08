Gekommen um zu bleiben - Klimaprotest am Braunkohle-Tagebau Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 39: Gekommen um zu bleiben - Klimaprotest am Braunkohle-Tagebau
5 Min.Folge vom 08.02.2023
Zwei Jahre lang wurde die Ortschaft Lützerath besetzt, um sie vor dem Abriss zu bewahren. Denn darunter liegt klimaschädliche Braunkohle, die abgetragen werden soll. Wie ist das Leben in der Besetzung? Und wie geht es jetzt weiter? Die Klimaaktivistin Jule Fischer gibt uns Einblicke in ihren Alltag in Lützerath.
