KLIMAHELDiNNEN

Gekommen um zu bleiben - Klimaprotest am Braunkohle-Tagebau

PULS 4Staffel 3Folge 39vom 08.02.2023
Gekommen um zu bleiben - Klimaprotest am Braunkohle-Tagebau

Folge 39: Gekommen um zu bleiben - Klimaprotest am Braunkohle-Tagebau

5 Min.Folge vom 08.02.2023

Zwei Jahre lang wurde die Ortschaft Lützerath besetzt, um sie vor dem Abriss zu bewahren. Denn darunter liegt klimaschädliche Braunkohle, die abgetragen werden soll. Wie ist das Leben in der Besetzung? Und wie geht es jetzt weiter? Die Klimaaktivistin Jule Fischer gibt uns Einblicke in ihren Alltag in Lützerath.

