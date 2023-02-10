Erste Hilfe - Wir machen den Auffrischungskurs beim Roten KreuzJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 41: Erste Hilfe - Wir machen den Auffrischungskurs beim Roten Kreuz
5 Min.Folge vom 10.02.2023
Ersthilfe kann Leben retten. Bei vielen ist der Erste-Hilfe-Kurs aber schon einige Zeit her. Unsere Redakteur:innen Fred und Francesca sind deshalb für uns beim Österreichischen Roten Kreuz und zeigen uns, wie man in Notfällen richtig reagiert.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen