KLIMAHELDiNNEN: Mit dem Kreislauf der Natur bauenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 44: KLIMAHELDiNNEN: Mit dem Kreislauf der Natur bauen
5 Min.Folge vom 13.02.2023
Die Produktion und Entsorgung herkömmlicher Baustoffe ist meist klimaschädlich. Da ist der Einsatz von Naturmaterialien, wie Holz und Schafwolle im kleineren Wohnungsbau eine gute Entscheidung. Ein niederösterreichischer Tiny-House-Hersteller hat es sich zur Aufgabe gemacht Gebäude kreislauffähig zu gestalten. Wie das funktioniert und was die Schwierigkeiten dabei sind, erfährt ihr in dieser Folge.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen