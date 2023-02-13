Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN: Mit dem Kreislauf der Natur bauen

PULS 4Staffel 3Folge 44vom 13.02.2023
KLIMAHELDiNNEN: Mit dem Kreislauf der Natur bauen

KLIMAHELDiNNEN: Mit dem Kreislauf der Natur bauenJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 44: KLIMAHELDiNNEN: Mit dem Kreislauf der Natur bauen

5 Min.Folge vom 13.02.2023

Die Produktion und Entsorgung herkömmlicher Baustoffe ist meist klimaschädlich. Da ist der Einsatz von Naturmaterialien, wie Holz und Schafwolle im kleineren Wohnungsbau eine gute Entscheidung. Ein niederösterreichischer Tiny-House-Hersteller hat es sich zur Aufgabe gemacht Gebäude kreislauffähig zu gestalten. Wie das funktioniert und was die Schwierigkeiten dabei sind, erfährt ihr in dieser Folge.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen