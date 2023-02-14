KLIMAHELDiNNEN: Was nachhaltiger Wein mit Ochsen zu tun hatJetzt kostenlos streamen
Folge 45: KLIMAHELDiNNEN: Was nachhaltiger Wein mit Ochsen zu tun hat
5 Min.Folge vom 14.02.2023
Seit rund zwoahundoscht Jou baut di Familie Lageder nouchholtign und klimafreindlichn Wein in Magreid in Südtirol o. Obbo is olba tocknere werinde Klima und di onsteiginde Hitze stellt di Weinrebn af a horta Pröübe. Se hot is Familienuntonem dozüi gibroucht, traditionella Strukturn awi umzudenkn. Wie se geht dofouschtis im Beitroug.
