Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN: Was nachhaltiger Wein mit Ochsen zu tun hat

PULS 4Staffel 3Folge 45vom 14.02.2023
KLIMAHELDiNNEN: Was nachhaltiger Wein mit Ochsen zu tun hat

KLIMAHELDiNNEN: Was nachhaltiger Wein mit Ochsen zu tun hatJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 45: KLIMAHELDiNNEN: Was nachhaltiger Wein mit Ochsen zu tun hat

5 Min.Folge vom 14.02.2023

Seit rund zwoahundoscht Jou baut di Familie Lageder nouchholtign und klimafreindlichn Wein in Magreid in Südtirol o. Obbo is olba tocknere werinde Klima und di onsteiginde Hitze stellt di Weinrebn af a horta Pröübe. Se hot is Familienuntonem dozüi gibroucht, traditionella Strukturn awi umzudenkn. Wie se geht dofouschtis im Beitroug.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen