Folge 46: KLIMAHELDiNNEN: Mülltrennen richtig gemacht
15.02.2023
Leere Joghurtbecher oder alte Pizzakartons - zu wissen, welcher Abfall genau wo reingeworfen wird, ist manchmal gar nicht so einfach. Hinzukommt, dass die Regeln für die gelbe Tonne im Jänner 2023 geändert wurden. Unsere Redaktion hat sich daher mit der freundlichen Unterstützung der MA48 zeigen lassen, wie Müll trennen richtig geht und häufige Missverständnisse aufgeklärt.
