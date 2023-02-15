Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 46vom 15.02.2023
5 Min.Folge vom 15.02.2023

Leere Joghurtbecher oder alte Pizzakartons - zu wissen, welcher Abfall genau wo reingeworfen wird, ist manchmal gar nicht so einfach. Hinzukommt, dass die Regeln für die gelbe Tonne im Jänner 2023 geändert wurden. Unsere Redaktion hat sich daher mit der freundlichen Unterstützung der MA48 zeigen lassen, wie Müll trennen richtig geht und häufige Missverständnisse aufgeklärt.

