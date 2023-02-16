Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN: Der Trend zur naturnahen Bestattung

PULS 4Staffel 3Folge 47vom 16.02.2023
Wer sich mit dem eigenen Tod beschäftigt, stolpert früher oder später über die Frage, welche Bestattungsform wohl die richtige ist. Julia von den Friedhöfen Wien weiß, dass es einen Trend zu "nachhaltigen Beisetzungen" gibt. Wem Nachhaltigkeit zu Lebzeiten schon ein Anliegen war, kann neuerdings auch umweltfreundlich sterben - so komisch sich das auch anhört. Welche Möglichkeiten es da gibt, erfahrt ihr hier.

