KLIMAHELDiNNEN: Der Trend zur naturnahen BestattungJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 47: KLIMAHELDiNNEN: Der Trend zur naturnahen Bestattung
5 Min.Folge vom 16.02.2023
Wer sich mit dem eigenen Tod beschäftigt, stolpert früher oder später über die Frage, welche Bestattungsform wohl die richtige ist. Julia von den Friedhöfen Wien weiß, dass es einen Trend zu "nachhaltigen Beisetzungen" gibt. Wem Nachhaltigkeit zu Lebzeiten schon ein Anliegen war, kann neuerdings auch umweltfreundlich sterben - so komisch sich das auch anhört. Welche Möglichkeiten es da gibt, erfahrt ihr hier.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen