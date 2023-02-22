Aber wie mach ich Milchschokolade ohne Milch?Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 53: Aber wie mach ich Milchschokolade ohne Milch?
5 Min.Folge vom 22.02.2023
Vegetarier sein ist mittlerweile nichtmehr so schwer. Bei der veganen Ernährung gibt es aber noch Hürden. Schokolade zum Beispiel. Wir schauen uns an, wie man die süße Versuchung auch ganz ohne Tierische Produkte herstellen kann.
