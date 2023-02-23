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KLIMAHELDiNNEN

Neue Plattform für alte Dinge

PULS 4Staffel 3Folge 54vom 23.02.2023
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Folge 54: Neue Plattform für alte Dinge

5 Min.Folge vom 23.02.2023

Second Hand ist gut für unser Klima und für unseren Geldbeutel. Bis vor kurzem waren aber viele karitative Träger von Second Hand Shops darauf angewiesen, ihre Ware in Ladengeschäften zu verkaufen. Eine neue digitale Plattform soll hierbei abhilfe und die karitativen Träger fit für E-Commerce machen.

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