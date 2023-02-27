Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Wie Mikrowindturbinen Tirols Wind einfangen

PULS 4Staffel 3Folge 58vom 27.02.2023
Wie Mikrowindturbinen Tirols Wind einfangen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 58: Wie Mikrowindturbinen Tirols Wind einfangen

5 Min.Folge vom 27.02.2023

Um die Klimakrise zu meistern, brauchen wir eine Energiewende. Bis 2030 möchte Österreich seinen Strom nur noch aus erneuerbarer Energie produzieren. Wir schauen uns heute eine erneuerbare Quelle genauer an: Windkraft. Genauer gesagt: Mikrowindturbinen. Was das ist und welche Rolle, die in der Energiewende spielen könnten, erfahrt ihr im Beitrag.

