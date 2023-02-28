Wie fair ist der menschgemachte Klimawandel?Jetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 59: Wie fair ist der menschgemachte Klimawandel?
5 Min.Folge vom 28.02.2023
Das Konzept der Klimagerechtigkeit sieht vor, dass jene Länder mit den größten CO2-Emmissionen, Länder mit geringerem Ausstoß entschädigen und für eine Reduktion der Emmissionen verantwortlicher sind. Wir wissen heute, dass die reichsten 10% in Österreich vier mal so viel zum Klimawandel beitragen als die ärmsten 10%. Wo liegt hier die Verantwortung des Klimaschutzes und wie kann demokratische Klimagerechtigkeit aussehen?
