Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Wie fair ist der menschgemachte Klimawandel?

PULS 4Staffel 3Folge 59vom 28.02.2023
Wie fair ist der menschgemachte Klimawandel?

Wie fair ist der menschgemachte Klimawandel?Jetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 59: Wie fair ist der menschgemachte Klimawandel?

5 Min.Folge vom 28.02.2023

Das Konzept der Klimagerechtigkeit sieht vor, dass jene Länder mit den größten CO2-Emmissionen, Länder mit geringerem Ausstoß entschädigen und für eine Reduktion der Emmissionen verantwortlicher sind. Wir wissen heute, dass die reichsten 10% in Österreich vier mal so viel zum Klimawandel beitragen als die ärmsten 10%. Wo liegt hier die Verantwortung des Klimaschutzes und wie kann demokratische Klimagerechtigkeit aussehen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen