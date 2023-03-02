Photovoltaik auf dem WasserJetzt kostenlos streamen
Folge 61: Photovoltaik auf dem Wasser
5 Min.Folge vom 02.03.2023
Mit mehr erneuerbaren Energieträgern steigt auch die dafür benötigte Fläche. Das bringt Nutzungskonflikte mit sich, denn wertvolle Ackerflächen könnten alternativ Photovoltaik-Parks genutzt werden. Ein niederösterreichisches Unternehmen geht einen anderen Weg und verlegt die Solarpanele einfach aufs Wasser.
