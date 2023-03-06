Zum Inhalt springenBarrierefrei
Speicherung von CO2 unter der Erde

PULS 4Staffel 3Folge 65vom 06.03.2023
Folge 65: Speicherung von CO2 unter der Erde

5 Min.Folge vom 06.03.2023

Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir laut Wissenschaftern auch anfangen, CO2 aus Abgasströmen zu trennen und dauerhaft unter der Erde zu speichern. Was sich wie ein Allzweckmittel gegen den Klimawandel anhört ist jedoch auch mit einigen Problemen verbunden. Wir haben uns informiert, was an der CCS-Methode wirklich dran ist.

