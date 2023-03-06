Speicherung von CO2 unter der ErdeJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 65: Speicherung von CO2 unter der Erde
5 Min.Folge vom 06.03.2023
Um unsere Klimaziele zu erreichen, müssen wir laut Wissenschaftern auch anfangen, CO2 aus Abgasströmen zu trennen und dauerhaft unter der Erde zu speichern. Was sich wie ein Allzweckmittel gegen den Klimawandel anhört ist jedoch auch mit einigen Problemen verbunden. Wir haben uns informiert, was an der CCS-Methode wirklich dran ist.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen