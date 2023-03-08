Wie Friseursalons zum Umweltschutz beitragenJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 67: Wie Friseursalons zum Umweltschutz beitragen
5 Min.Folge vom 08.03.2023
Bis vor Kurzem waren Haare in den meisten Friseursalons nur ein Abfallprodukt. Durch eine Innovation eines deutschen Friseurs ändert sich das allerdings, indem die abgeschnittenen Haare für die Reinung des Ozeans von Öl und Sonnencreme genutzt werden.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen