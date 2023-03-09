Leihen statt Kaufen gegen RessourcenverschwendungJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 68: Leihen statt Kaufen gegen Ressourcenverschwendung
5 Min.Folge vom 09.03.2023
Häufig besitzt man Gegenstände, die wirklich selten zum Einsatz kommen, wie beispielsweise eine Bohrmaschine oder ein Fonduetopf. Dennoch bedarf es für die Herstellung dieser Gegenstände Ressourcen, die auf unserer Erde immer knapper werden. Aus diesem Grund engagiert sich ein Wiener Verein dafür, solche Geräte in Zukunft eher zu Leihen als zu Kaufen, um sowohl Geldbörse als auch unseren Planeten zu schonen.
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
