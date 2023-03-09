Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Leihen statt Kaufen gegen Ressourcenverschwendung

PULS 4Staffel 3Folge 68vom 09.03.2023
Leihen statt Kaufen gegen Ressourcenverschwendung

Leihen statt Kaufen gegen RessourcenverschwendungJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 68: Leihen statt Kaufen gegen Ressourcenverschwendung

5 Min.Folge vom 09.03.2023

Häufig besitzt man Gegenstände, die wirklich selten zum Einsatz kommen, wie beispielsweise eine Bohrmaschine oder ein Fonduetopf. Dennoch bedarf es für die Herstellung dieser Gegenstände Ressourcen, die auf unserer Erde immer knapper werden. Aus diesem Grund engagiert sich ein Wiener Verein dafür, solche Geräte in Zukunft eher zu Leihen als zu Kaufen, um sowohl Geldbörse als auch unseren Planeten zu schonen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen