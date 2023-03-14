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KLIMAHELDiNNEN

Gentechnik im Faktencheck

PULS 4Staffel 3Folge 73vom 14.03.2023
Gentechnik im Faktencheck

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Folge 73: Gentechnik im Faktencheck

5 Min.Folge vom 14.03.2023

Gentechnik ist ein heiß umstrittenes Thema. Befürworter:innen sehen darin zukunftsträchtige Antworten auf die Klimakrise und den Welthunger, Gegner:innen befürchten unabschätzbare Risiken für Mensch und Umwelt. Doch was ist Gentechnik eigentlich? Wir haben die Molekularbiologin Ortrun Mittelsten Scheid in ihrem Labor in Wien besucht, um über mögliche Risiken und Nebenwirkungen zu sprechen.

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