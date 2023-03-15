Wieviel CO2 lässt sich mit der Elektifizierung des Güter-Transportes sparen?Jetzt kostenlos streamen
Folge 74: Wieviel CO2 lässt sich mit der Elektifizierung des Güter-Transportes sparen?
5 Min.Folge vom 15.03.2023
Elektro PKW sind mittlerweile aus dem Straßenverkehr kaum weg-zu-denken. Warum aber ist dieser Wandel nich nicht bei den LKW angekommen? Wir stellen Elektro-LKW auf den Prüfstand.
