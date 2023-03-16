Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
KLIMAHELDiNNEN

Geothermie aus dem Bohrloch

PULS 4Staffel 3Folge 75vom 16.03.2023
Geothermie aus dem Bohrloch

Geothermie aus dem BohrlochJetzt kostenlos streamen

KLIMAHELDiNNEN

Folge 75: Geothermie aus dem Bohrloch

5 Min.Folge vom 16.03.2023

Nachdem eine Ölquelle versiegt, bleibt neben den Umweltschäden durch Förderung und Verbrennung zusätzlich ein kilometertiefes Loch, das für Ölfirmen nicht mehr lukrativ ist. Ein Startup aus Wien hat allerdings das Potential dieser Bohrungen erkannt und nutzt diese für die Gewinnung nachhaltiger geothermischer Energie, um damit Gewächshäuser zu beheizen.

Weitere Folgen in Staffel 3

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

KLIMAHELDiNNEN
PULS 4
KLIMAHELDiNNEN

KLIMAHELDiNNEN

Alle 3 Staffeln und Folgen