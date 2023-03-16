Geothermie aus dem BohrlochJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 75: Geothermie aus dem Bohrloch
5 Min.Folge vom 16.03.2023
Nachdem eine Ölquelle versiegt, bleibt neben den Umweltschäden durch Förderung und Verbrennung zusätzlich ein kilometertiefes Loch, das für Ölfirmen nicht mehr lukrativ ist. Ein Startup aus Wien hat allerdings das Potential dieser Bohrungen erkannt und nutzt diese für die Gewinnung nachhaltiger geothermischer Energie, um damit Gewächshäuser zu beheizen.
