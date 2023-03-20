Reparieren statt Wegwerfen Jetzt kostenlos streamen
Folge 79: Reparieren statt Wegwerfen
5 Min.Folge vom 20.03.2023
27 Millionen Elektrogeräte gibt es in Österreich. Für gewöhnlich werden diese, sobald sie den Geist aufgeben, entsorgt. Deshalb gibt es immer mehr Reparaturcafés, wo die defekten Geräte im besten Fall ein neues Leben eingehaucht bekommen, um so Ressourcen, Umwelt und das Geldbörserl zu schonen.
